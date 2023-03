Mette Juhl Foghmar er ny chefsygeplejerske på Afdeling for Urinvejssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, skriver hospitalet i en pressemeddelelse. »Jeg ser meget frem til at vi får glæde af Mettes ledelseserfaring her på hospitalet – både på afdelingen og i hospitalsledelsen, hvor Mette bl.a. vil bidrage med sit fokus på både arbejdsmiljø og det gode patientforløb,« siger vicedirektør Rene Priess. Mette Juhl Foghmar kommer fra en stilling som chefsygeplejerske på Amager og Hvidovre Hospital. Hun er stolt over nu...