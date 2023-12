Psykolog Malene Friis Andersen har i knapt 20 år arbejdet med og forsket i arbejdsmiljø, stress, trivsel og ledelse. Senest har hun i et femårigt forskningsprojekt under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennem blandt andet feltstudier været med til at undersøge, hvad indflydelse i arbejdet betyder for både medarbejdere og ledere. Vi sætter resultatkontrakter op, standardiserer behandlinger og laver pakkeforløb, fordi vi er optaget af at kunne styre efter KPI’er, men vi glemmer fuldstændig bivirkningen af, at medarbejderne bliver sat...