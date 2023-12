Garvede hygiejnesygeplejersker: Vi bruger engangshandsker for meget og ofte forkert

For mange engangshandsker bliver brugt forkert eller som erstatning for at vaske eller spritte hænder. Mindre forbrug i sundhedsvæsenet ville være en vindersag for både hygiejne, klima og økonomi, lyder det fra to erfarne hygiejnesygeplejersker.