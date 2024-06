Overlægeformand genkender kritik: Fokus på produktion, daglige mål og ventelister gør det svært at finde tid til patientkontakt

Lægens tid med patienten er under pres i sundhedsvæsenet, hvor der er fokus på produktion, daglige mål og ventelister. Det er svært at acceptere for mange læger. Vendes udviklingen ikke, vil vi miste flere læger som Kristoffer Marså, der for nylig opsagde sit job som cheflæge, lyder det fra Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen.