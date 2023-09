I almen praksis bliver der i forløbsplanerne indsamlet en masse data på personer med type 2-diabetes, men data på populationsniveau bliver ikke udnyttet optimalt til at sikre kvalitet i diabetesbehandlingen. Sådan lyder konklusionen fra projektleder Trine Kjeldgaard Møller fra Steno Diabetes Center Copenhagen. Hun er sat i spidsen for et nyt projekt, som har til formål at sikre, at alt den data, som bliver indsamlet om personer med type 2-diabetes i almen praksis, kommer patienterne bedst muligt til gavn. Indtil...