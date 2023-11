Medicintilskudsnævnet fremsatte, som tidligere beskrevet hos Dagens Medicin, i august et forslag om at ændre på tilskudsreglerne for brugen af GLP-1-analoger til danskere med type 2-diabetes. Helt præcist anbefaler Medicintilskudsnævnet, at det generelle klausulerede tilskud fjernes, og at praktiserende læger på vegne af deres patienter med type 2-diabetes skal søge om enkelttilskud. Det glæder os, at der rejst spørgsmål i Folketinget for at få større indsigt i de i vores øjne udokumenterede påstande, at mange danskere skulle uretmæssigt modtage recept...