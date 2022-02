Novo i hidsigt brev til Medicinrådet: Et stort tilbageskridt for diabetesbehandlingen

Den øverste ledelse i Novo Nordisks danske afdeling mener, at Medicinrådets nye behandlingsvejledning for type 2-diabetes bygger på en yderst tvivlsom metode. Firmaet frygter nu, at den vil føre til en dårligere behandling af patienterne og flere udgifter til sundhedsvæsenet.