Forskning fra UK Biobank viser, at diabetes leder til små strukturelle skader på hjertet, hvilket øger risikoen for hjertesvigt og slagtilfælde.

Et nyt forskningsresultat viser for første gang, hvordan diabetes påvirker hjertemusklens strukturer og funktion. Det skriver UK Biobank i en pressemeddelelse.

Ifølge forskerne bag studiet kan en bedre forståelse af de strukturelle skader, som diabetes forårsager på hjertet, være med til at opspore skader på hjertet i forbindelse med diabetes – og gøre noget ved dem.

Omkring 422 mio. mennesker på verdensplan har diabetes, og voksne med diabetes har mere end tre gange højere risiko for at udvikle hjerte- og kredsløbssygdomme sammenlignet med personer uden diabetes. Risikoen for at dø af hjertesygdom er også markant højere.

»Personer med diabetes har omkring dobbelt så høj risiko for at opleve et slagtilfælde eller hjertestop sammenlignet med personer uden diabetes. De udvikler måske også andre kredsløbsproblemer såsom vaskulær demens. Kombineret koster disse faktorer det engelske sundhedsvæsen 1,5 mio. pund hver time. Ved at forstå sammenhængen mellem diabetes og hjertesygdom er vi ét skridt tættere på at være i stand til at bryde koblingen mellem disse to dødelige sygdomme,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, professor Jeremy Pearson fra British Heart Foundation.

Forskningen er offentliggjort i Cirkulation: Cardiovascular Imaging.

Næsten 4.000 personer fik scannet hjertet

I studiet har forskerne studeret MR-scanninger af 3.984 personers hjerter. Blandt deltagerne var både personer med og uden diabetes. Derefter sammenlignede forskerne hjerterne hos personer med diabetes med dem uden diabetes.

Forskningsresultatet viser, at der var markante strukturelle forskelle i alle hjertets fire kamre.

Den venstre ventrikel, der er ansvarlig for at pumpe iltet blod rundt i kroppen, var mindre hos personer med diabetes sammenlignet med personer uden diabetes, og væggene var også tykkere. Disse forandringer kan begge være medvirkende til udvikling af hjertesvigt.

De tre andre af hjertets kamre var også mindre hos personer med diabetes sammenlignet med personer uden diabetes. Volumenet var formindsket med gennemsnitligt en teskefuld hos personer med diabetes.

Hjertets eget forsvarssystem

Forskerne tror, at disse forandringer måske er hjertets måde at beskytte sig selv mod mindre skader, der er forårsaget af diabetes. Mindre hjerter med tykkere hjertevægge har lettere ved at bibeholde pumpefunktionen sammenlignet med større hjerter.

Et vigtigt fund er også, at forskerne kunne identificere disse ændringer i hjertet, allerede inden folk udviklede mere seriøse hjerte-muskelskader og relaterede hjertesygdomme.

Forskerne håber, at deres opdagelse kan lede til tidligere opdagelse af skader på hjertet hos personer med diabetes, så de tidligere kan få den rette behandling.