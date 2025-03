Alt imens forekomsten af type 2-diabetes stiger i Danmark, er den faldende i den københavnske bydel Tingbjerg. Det viser nye tal fra Steno Diabetes Center Copenhagen, der de seneste ti år har arbejdet for at fremme beboernes sundhed i Tingbjerg. Dette blev offentliggjort under et besøg af den britiske sundhedsminister Karin Smyth, der var i Tingbjerg for at få inspiration til, hvordan briterne ligeledes kan højne sundheden i udsatte boligområder. Den internationale interesse skyldes, at det er en generel tendens...