Steno-center vil bruge mikroRNA til tidligt at opspore personer med type 1-diabetes

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen har deltaget i et stort internationalt forskningssamarbejde vedrørende et panel af mikroRNA til at identificere personer med type 1-diabetes, viser et nyt studie i Nature. Vi kan måske også benytte panelet til at finde personer med type 1-diabetes, allerede inden de udvikler sygdommen, og dermed sætte ind med behandling meget tidligere, siger professor og overlæge Flemming Pociot.