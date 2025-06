Mere Wegovy giver større vægttab

Studie med højere dosis af Wegovy viser, at det er muligt at få vægttabet endnu højere op, uden at det går ud over bivirkningsprofilen. Det giver personer, der ikke når deres vægttabsmål med den normale dosis Wegovy, en ny mulighed, siger executive vice president for udvikling i Novo Nordisk Martin Holst Lange.