Da det fra nytår 2023 blev lovpligtigt for alle virksomheder herunder landets hospitaler at sortere husholdningslignende affald, var Region Nordjylland ved at afslutte et pilotprojekt med affaldssortering på hospitalet i Hjørring.

Vi troede nok lidt, at det var ’a walk in the park’. Men der er rigtig mange ting, der hænger sammen, når det gælder affaldshåndtering Morten Risager Nielsen, teknisk chef, Regionshospital Nordjylland

Nu foreligger rapporten om projektet, som har givet erfaringer og ny viden om, hvordan sortering og genanvendelse af affald kan udrulles systematisk på regionens hospitaler.

»Det viste sig muligt at sortere affald i alle vores testområder, og potentialet for genanvendelse er stort,« siger teknisk chef Morten Risager Nielsen, Regionshospital Nordjylland, der har været leder på projektet.

Pilotprojektet testede sortering af husholdningslignende hospitalsaffald i fem områder: produktionskøkken, sengeafsnit, operationsgang, offentlige områder og administrative områder. Affaldet blev sorteret i de lovpligtige ti fraktioner.

»Vi havde ikke økonomi til at finansiere pilotprojektet, så vi måtte bruge det, vi havde på hylderne af stativer, spande osv. Kun til de ’offentlige områder’ indkøbte vi særlige sorteringsbeholdere,« fortæller Morten Risager Nielsen.

»Tankegangen var, at hvis vi kunne sortere på de fem testområder, kunne vi også sortere i andre dele af huset og på andre hospitaler i regionen.«

Nødvendig tilpasning til lokale forhold

Efterhånden som man fik nye erfaringer, blev de procedurer, som ikke fungerede i praksis, tilrettet og ændret. Eksempelvis blev de administrative områder først inddraget undervejs. Og affaldsbeholderne viste sig nogle steder at være for små og andre steder for store i forhold til behovet.

Oprindelig var det også planen, at indlagte patienter selv skulle sortere madaffaldet fra, når de afleverede det snavsede service på en rullevogn. Det måtte opgives, da mange blandt andet pga. alder, gangbesvær eller sygdom ikke var i stand til det.

Derfor arbejdes der nu videre på en løsning, som kan fungere.

»De fleste tænker: ’Ti affaldsbeholdere!’, og automatreaktionen er: ’Det har vi ikke plads til’. Men det er jo ikke alle steder, der er brug for at sortere i alle fraktioner, og min erfaring er, at sortering er mulig alle steder,« siger Morten Risager Nielsen.

Fra studiebesøg i Region Hovedstaden og i Midtjylland tog man blandt andet den erfaring med hjem, at det i 80-90 pct. af tilfældene er muligt at anvende et fælles system af stativer og spande til affaldssortering på hospitalerne.

Organisering er bydende nødvendig

»Pilotprojektet har givet os brugbar viden, som vi kan arbejde videre med«, konstaterer Lisa Buus Nielsen, der er Region Nordjyllands affaldsstrategiske medarbejder.

»Men da affaldssortering berører alle funktioner og medarbejdergrupper, kan opgaven kun lykkes, hvis organisationen er klar til at gribe den.«

Det er Morten Risager Nielsen enig i.

»Hvis man ikke har hospitalsledelserne med, lykkes affaldssorteringen ikke. Det er vigtigt, at der lokalt udpeges tovholdere, der er engageret i grøn omstilling og arbejder synligt, konkret og målrettet med det. Organisationen kan variere på de enkelte matrikler, men et samarbejde med teknisk afdeling, logistik og arbejdsmiljøorganisation er bydende nødvendigt,« siger han.

I Region Nordjyllands regionsråd drøfter man også grøn omstilling på det kliniske område.

Regionsrådet bevilgede på sit møde 27. marts i år 4,5 mio. kr. til et nyt 2,5 årigt pilotprojekt med udpegning af bæredygtighedskoordinatorer på hospitalerne. Fokus for projektet skal især være en reduktion i brugen af patientartikler.

Samtidig afsatte regionsrådet 1,4 mio. kr. til pilotprojekter inden for affaldshåndtering, monitorering af affaldsfraktioner og -mængder, energiledelse og biodiversitet.

Fra afbrænding til genanvendelse

Før pilotprojektet i Hjørring gik alt affald på operationsgangen til forbrænding. Der var især tale om en masse engangsartikler af plast.

Et grønt sundhedsvæsen I den kommende tid stiller Dagens Medicin skarpt på den grønne omstilling i sundhedsvæsenet og i særdeleshed på landets hospitaler. Hvis du har gode eksempler på indsatser, der kan være med til at nedbringe sundhedsvæsenets CO2-udledninger, såvel som tip om ting, der kunne gøres bedre, hører vi gerne fra dig. Skriv til: affaldssortering@

dagensmedicin.dk

Under pilotprojektet blev mere og mere plast sorteret fra, og i løbet af 2022 flyttede man ca. 6 tons plast fra restaffald til genanvendelse.

En vigtig del af projektets succes har været, at indsamlingsvirksomheden Stena Recycling også har udviklet sin sortering og fundet aftagere til genanvendelse af hospitalsaffaldet. Firmaet har efterfølgende opgjort, at 71,2 pct. af den sorterede plast kunne genanvendes.

På operationsgangen er man blevet opmærksom på, at en del engangsudstyr af metal sorteres som risikoaffald. Man afsøger nu, hvad der skal til, for at metallet kan genanvendes, ligesom det sker i andre regioner.

Ifølge Dansk Affaldsforening koster det 5.000 kr. at bortskaffe et ton farligt affald, hvorimod et ton metal kan sælges for 1.000 kr. Det giver derfor mening at arbejde videre med, hvordan denne affaldstype forsvarligt kan genanvendes.

Tid og kompleksitet

Undervejs i pilotprojektet er Morten Risager Nielsen blevet overrasket over, hvor komplekst arbejdet med affaldsortering er.

»Vi troede nok lidt, at det var ’a walk in the park’. Men der er rigtig mange ting, der hænger sammen, når det gælder affaldshåndtering. Affaldssortering kommer ikke af sig selv. Det kræver energi og det tager tid. Vi samarbejder også med vores kolleger på indkøbsfronten om at ændre vaner,« siger han.

»Det er f.eks. dumt at blive ved med at indkøbe plastikkopper, når nu kopper af porcelæn, der kan bruges igen og igen, er mere bæredygtige. Og så er vi afhængige af få, gode aftagere til affaldet, som er gearet til at tænke cirkulær økonomi og genanvendelse,« siger Morten Risager Nielsen.

Nyttig dialog mellem regionale affaldskoordinatorer

I januar 2023 mødtes de affaldsansvarlige medarbejdere fra alle fem regioner for første gang til fælles erfaringsudveksling og sparring.

Det var på deres opfordring, at Danske Regioner i efteråret 2022 oprettede en ERFA-gruppe med henblik på vidensdeling om best practice på området. Her kan de affaldsansvarlige blandt andet kommunikere med hinanden via Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, men det uformelle samarbejde fungerer dog bedst.

Samarbejdet har betydet, at det er blevet nemmere at tage telefonen eller sende en mail til én af de andre, nu hvor alle har været samlet. Næste møde finder sted efter sommerferien 2023 i Region Hovedstaden.

»At høre de andres erfaringer har hjulpet mig til bedre at kunne forstå vores organisation i Region Nordjylland,« siger Lisa Buus Nielsen, der blev ansat som affaldsstrategisk medarbejder i august 2022.

»Det har været godt at kunne spejle sig i de andres tilgang og organisering. Jeg har kunnet se, hvad de andre gør, og hvilke løsninger vi kan ’plukke’,« fortæller hun.

Nye initiativer på affaldsområdet

Region Nordjyllands kontor for bæredygtig udvikling er nu i gang med at udarbejde en ny overordnet regional bæredygtighedsstrategi.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse og tidsplan for udrulning af affaldssortering på regionens virksomheder og nedsat en regional styregruppe for affaldsindsatsen, som skal sikre fremdrift på planen, der løber frem mod 2025.

Samtidig arbejder man hen imod en fælles udbudsrunde på affaldsbeholdere, ligesom der kommer udbud på indsamlingsvirksomheder og genanvendelse af hospitalsaffaldet, men formentlig først i 2024.