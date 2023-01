Region Nordjylland: I gang med at analysere og etablere netværk Regionen igangsatte i efteråret 2021 en toårig handlings- og implementeringsplan for affaldshåndtering. Den indebærer for hospitalsområdet et pilotprojekt på hospitalerne i Hjørring, Skagen og Brønderslev og Frederikshavn, hvor man indsamler erfaringer med sortering af hospitalsaffald. Administrativt er der etableret et klimaråd på chefniveau og et regionalt kontor for bæredygtig udvikling. Det kræver et større oprydnings- og analysearbejde at få det puslespil til at hænge sammen Lisa Buus Nielsen, affaldsstrategisk medarbejder,...