Morten Ørnstrup er en af de sjældne læger

Man skal kigge langt efter mændene blandt børne- og ungdomspsykiaterne i Danmark. Morten Ørnstrup i Kolding er en af dem. Han synes selv, at han har verdens bedste job og ville ønske, at flere mænd fik øjnene op for arbejdet med psykisk syge børn og unge. Både for lægernes og specialets skyld.