Fredag i sidste uge offentliggjorde Danske Regioner sin nye strategi for en bæredygtig omstilling af sundhedsvæsenet, der lægger op til konkret handling i egne rækker og på flere fronter: Den nye regionale fællesstrategi er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning for mere bæredygtighed på hospitalerne Maria Gaden, leder, Center for bæredygtige hospitaler Ifølge strategien ’En fællesregional strategi for grønne hospitaler’ vil regionerne sikre grønnere indkøb via partnerskaber og krav i udbud. De vil omlægge hospitalernes forbrug fra engangs-...