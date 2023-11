Et tal i en rapport stoppede et langt lægeliv

Axel Tilmas karriere i det nordjyske sundhedsvæsen fik en brat ende. Den erfarne mave-tarm-kirurg blev fritaget for tjeneste, da regionen fik mistanke om, at kvaliteten af tarmkræftundersøgelser på Sygehus Vendsyssel var for ringe. Efter halvandet år har Styrelsen for Patientsikkerhed og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram sagt god for kvaliteten af hans arbejde. Tilbage står Axel Tilma med et ønske om at få oprejsning og en undskyldning fra regionen.