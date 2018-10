Kim Werther er blot en blandt mange ØNH-læger, der aktivt og helt uden blusel bruger deres lægelige autoritet som afsæt for at sælge høreapparater til borgere, der i kraft af systemets indretning skal omkring lægen for at blive udredt.

»Der skal ikke være rede penge mellem læge og patient,« skriver praktiserende øre-næse-hals-læge Kim Werther, puljelæge og desuden indehaver af Høreapparat-behandling.dk, der er en privat høreapparatbutik. Det synspunkt skal han have ros for. For selvfølgelig skal man som høreapparatbruger være sikker på, at lægen ikke har andre dagsordner. Et besøg hos lægen skal alene være klinisk fokuseret. Men kan man nu være sikker på, at det er tilfældet, når man går til ØNH-læge i Danmark? Nej, det kan man ikke. Der er både rede penge og ‘systempenge’ mellem danske høreapparatbrugere og deres ØNH-læger.

Mere end halvdelen af de privatpraktiserende ØNH-læger har privatøkonomiske interesser i en høreapparatbutik. Hele 65 pct. af puljelægerne har en sådan dobbeltrolle eller tripelrolle, som der jo i virkeligheden er tale om, hvor lægen – foruden at være læge – kan tjene penge på at henvise til sin egen forretning og udlevere høreapparater på vegne af regionen. For den enkelte borger er gennemsigtigheden lig nul, hvilket gør dobbelt- og tripelrollen til en barriere for borgernes frie valg, som også Sundheds- og Ældreministeriet påpeger i sit ‘Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet’ fra september 2018.

Når Kim Werther gør sig til talsmand for, at “fremtidens høreapparatbehandling er et offentligt og gratis system, hvor behandlingen primært foregår på sygehuset eller på en af de 180 ørelægeklinikker”, så ikke alene fratager han borgeren et frit valg, han lader dem komplet i stikken.

Siden regionerne fik ansvaret for høreapparatområdet, er ventetiderne steget til det dobbelte. Dette er et udslag af stigende patienttilstrømning og kølig prioritering fra regionernes side. Som puljelæge ved Kim Werther bedre end nogen, hvad der sker, når lægen har udleveret det antal høreapparater, regionen har bestemt, at han må udlevere. Udleveringen stopper og borgerne må på venteliste – akkurat som på hospitalet – til et nyt budgetår starter. Måske må puljelægen afskedige den audiologiassistent, der tager sig af høreapparattilpasningen, og så er borgerne helt på herrens mark. For tilpasning af høreapparater er jo ikke ØNH-lægens kompetence.

Man tror det er løgn, men planøkonomisk styring er normen, når det gælder offentlig høreapparatudlevering. Borgernes behov er sekundært. Kim Werther gør sig til et villigt instrument for regionerne, men betales naturligvis også for sin mellemkomst, det vil sige både for at udrede borgeren og siden udlevere høreapparater. Det siger selv, at det for lægen bedre kan betale sig at udlevere høreapparatet selv end overlade opgaven til en privat konkurrent. At det så er dyrere for samfundet og – ifølge undersøgelser – dårligere for borgeren rent kvalitetsmæssigt, det er en anden sag.

Hvorfor sælger Kim Werther høreapparater?

Når Kim Werther forsvarer lægens ret til multiple roller, i en tid hvor habilitet ellers er noget offentligheden i stigende grad kræver – også af lægerne – hænger det naturligvis sammen med, at der er penge i dobbeltrollen.

Hvis man – for at bruge Kim Werthers egne ord – har »specifikke ønsker og behov, vil der kunne være en egenbetaling«. Men det er ikke noget problem for, som Kim Werther skriver på sin hjemmeside, »hvis der bliver tale om egenbetaling, er Høreapparat-behandling.dk blandt de billigste«. Og videre hedder det: »Har du modtaget et pristilbud på et bestemt høreapparat hos en anden forhandler, er du altid velkommen til at skrive til os, for at forhøre dig om vores pris«.

Nu er det høreapparatforhandleren Kim Werther, der har talt sig varm. Og det er netop heri, det helt store habilitetsproblem ligger. For som bekendt skal alle borgere, der ønsker et høreapparat med tilskud omkring en ØNH-læge for at få deres høretab verificeret. Netop derfor er ØNH-lægernes dobbelte forretningsmodel så succesfuld. Når lægen først har borgeren på tomandshånd, er der masser af muligheder for at sælge borgeren den løsning, der passer lægen bedst. Har borgeren ikke specifikke ønsker eller ingen penge, kan lægen tale for udlevering af et offentligt høreapparat. Han tjener i begge tilfælde på salget. Og har borgeren allerede fået foretaget en høreprøve og fået et tilbud på et høreapparat ‘hos en anden forhandler’, ja så kan Kim Werther uden problem levere et alternativt pristilbud. Dette er et eksempel på dobbeltrollen i sin reneste form. Intet antyder, at danske ØNH-læger kollektivt skulle opgive deres privatøkonomiske interesser i høreapparatbutikker og foretrække en model, hvor de alene udlevere offentlige høreapparater, som Kim Werther foregiver.

Kim Werther er blot en blandt mange ØNH-læger, der aktivt og helt uden blusel bruger deres lægelige autoritet som afsæt for at sælge høreapparater til borgere, der i kraft af systemets indretning skal omkring lægen for at blive udredt. Dette uvæsen demonterer borgernes frie valg og hverken en skærpet anmeldelsespligt eller et fremadrettet forbud mod at eje en butik kan løse dobbeltrolleproblemet. Forbydes lægerne ikke at henvise til sig selv, vil dobbeltrollen bestå de kommende mange år. Til gavn for ca. 90 ØNH-læger og til skade for tusindvis af borgeres frie valg, de private forhandlere og offentlighedens opfattelse af lægers habilitet.