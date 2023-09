Omkring 150 danskere lider af den meget sjældne sygdom MEN1, som er kendetegnet ved hormonproducerende neuroendokrine tumorer i hypofysen, bi-skjoldbrugskirtlerne (primær hyperparathyreoidisme) og bugspytkirtlen. Til patienter med MEN1 er det rutine at skanne dem hvert eller hvert andet år i kontrolbesøg for at følge sygdomsudviklingen, men der er internationalt ikke konsensus om, hvilken skanningsmetode der er bedst. Nu viser ny dansk forskning, at brug af PET formentlig er som at skyde gråspurve med kanoner, og at man risikerer at unødigt...