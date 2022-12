Retssagen med en 30-årig ung læge, der er anklaget for at have forgrebet sig på kvindelige patienter, begynder i dag ved retten i Aarhus. Det skriver TV Midtvest. Den mandlige læge er tiltalt for i fire tilfælde at have misbrugt sin stilling til at blufærdighedskrænke patienter. I to tilfælde er det sket i sådan grad, at politiet mener, at han er skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Sagen begyndte ifølge tv-stationen i foråret. Her sneg lægen sig...