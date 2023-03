Tidligere på året blev Aarhus Universitetshospital kåret som Danmarks bedste hospital. De får nu endnu mere anerkendelse efter det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek har tildelt dem 24. pladsen på en rangliste, hvor 2.300 hospitaler verden over har været under forstørrelsesglasset. Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg glæder sig over AUHs plads i eliten: »Rangeringen viser, at vi stadigvæk er en del af den absolut elite på verdensplan. Det er væsentligt, at vi hele tiden sammenligner os med andre hospitaler for at lære af de...