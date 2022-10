Trods stort politisk pres: Akutklinik i Lemvig genåbner ikke som planlagt

Påbud fra Arbejdstilsynet og en ny bølge af opsigelser på akutafdelingen i Gødstrup tvinger regionshospitalet til fortsat at holde akutklinikken i Lemvig lukket. Det får nu regionens politikere til at tale med store bogstaver over for hospitalsledelsen.