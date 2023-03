På det sidste rådsmøde i februar besluttede Medicinrådet at anbefale pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi som neoadjuverende behandling til patienter med lokalt fremskreden eller tidlig triple-negativ brystkræft med høj risiko for tilbagefald. Medicinrådet havde fundet dokumentation for, at behandling med neoadjuverende behandling med pembrolizumab er bedre end den behandling, som patienter er blevet tilbudt hidtil, hvilket er neoadjuverende kemoterapi. Behandling med pembrolizumab leder blandt andet til, at en højere andel af patienter oplever komplet tumorsvind i bryst- og lymfeknuder,...