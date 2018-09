Lægers efteruddannelse er efterladt i »et vakuum«, efter flere regioner har vedtaget nye initiativer i forbindelse med habilitetsregler, så de ikke er afhængige af lægemiddelindustrien. Det mener formand for Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin.

Flere regioners beslutning om selv at finansiere lægers efter- og videreuddannelse og dermed være uafhængige af lægemiddelindustriens sponsorater, har efterladt området i et tomrum. Det mener Hanne Rolighed Christensen, der er ledende overlæge på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og formand for Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin, der har drøftet emnet […]