National tværfaglig gruppe har sikret remdesivir til patienter med COVID-19

Et hurtigt etableret, nationalt multidisciplinært team har med succes sikret, at alle danske COVID-19-patienter, der opfyldte kriterierne for remdesivir-behandling, har fået behandlingen. Medicinen er indtil videre stillet gratis til rådighed af producenten, Gilead.