Ny topdirektør på Sygehus Lillebælt vil have landets mest tilfredse patienter

Christian Sauvr glæder sig til at fortsætte Sygehus Lillebælts udvikling og har en ambition om, at sygehuset kan blive endnu bedre, når han tiltræder som sygehusets administrerende direktør.

Det er med store ambitioner om at fastholde Sygehus Lillebælt som landets bedste, at Christian Sauvr tiltræder stillingen som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt. Christian Sauvr har været sygehusets økonomi- og planlægningschef, men han er nu klar til gå helt forrest. »Min ambition er, at vi skal være patienternes sygehus, og at vi bliver ved […]