Udenfor den hvide verden: Utraditionelle måder at indfri lægeløftet på

Langt de fleste læger ender med at arbejde i det traditionelle sundhedsvæsen. Men der er andre måder at bruge sin medicinske uddannelse til at opfylde lægeløftet på. Dagens Medicin sætter i en ny serie 'Udenfor den hvide verden' fokus på læger med et arbejdsliv, der afviger fra den kliniske norm.