Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Jagten på at finde den nye administrerende direktør for Sygehus Lillebælt er sat ind. Region Syddanmark har modtaget 11 ansøgere til stillingen. Den kommende direktør skal afløse Dorte Crüger, der i august sagde, at hun efter otte år på posten valgte at stoppe som sygehusdirektør. Dorte Crüger stopper med udgangen af oktober. I går, onsdag, […]