Massiv kritik af lovforslag: Minister vil se nærmere på større fleksibilitet til apotekerne

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er åben for at kigge nærmere på forslag fra professor Anton Pottegård, som skal afhjælpe problemer med mangel på medicin. Hun er dog afvisende over for et forslag om to ugers lager af medicin i stedet for op til otte uger, som der er lagt op til i et nyt kritiseret lovforslag.