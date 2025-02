Snart kan apotekerne substituere medicin med ny forsøgsordning

En ny ordning, som skal løbe i et år, vil give apotekerne mulighed for at substituere medicin, hvis der er forsyningssvigt. Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening, håber, at ordningen bliver gjort permanent. Professor Anton Pottegård kalder den for ‘meget nødvendig’.