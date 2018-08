Mangel på special­sygeplejersker øger ventetid for kræftpatienter

På Rigshospitalet venter patienter typisk seks uger på at blive opereret for bugspytkirtelkræft. I Odense, Aarhus og Aalborg, som udfører den samme operation, er ventetiden mellem to og fire uger. Lægerne er klar til at operere flere patienter, men stor mangel på operationssygeplejersker på Abdominalcentret gør det umuligt at skrue op for kapaciteten.