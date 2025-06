Fire ud af ti cheflæger har udfordringer med at ansætte de speciallæger, de har brug for. Det viser en landsdækkende undersøgelse udarbejdet af Overlægeforeningen, hvor 152 cheflæger har svaret på spørgsmål om sundhedsreformen og den aktuelle mangel på speciallæger. Cheflægernes svar er markante og understreger, at det flere steder i landet er svært at rekruttere speciallæger. I undersøgelsen fremhæver cheflægerne en række årsager til de udfordringer, de oplever med at rekruttere speciallæger. Mange peger på ansættelsesstop og budgetbesparelser som væsentlige...