Psykiatrien har stadig svært ved at holde på psykiaterne

Problemer med rekruttering er velkendte i psykiatrien, der samtidig har svært ved at fastholde næste generation af psykiatere. Ny analyse fra Yngre Læger viser, at der ikke er sket forbedringer siden 2018 på områder som travlhed og videre- og efteruddannelse. Yngre læger efterlyser politisk prioritering.

Psykiatrien har generelt problemer med fastholdelse af næste generation af psykiatere. Det viser undersøgelse foretaget af Lægeforeningen i 2020, der sammenholdt med en undersøgelse foretaget af Yngre Læger i 2018 viser, at der ikke er sket fremskridt.



25 pct. af HU- og KBU-lægerne angiver i Lægeforeningens undersøgelse fra 2020, at der kun er 0-25 pct. chance for, at de fortsætter karrieren i den regionale psykiatri. 20 pct. af HU-lægerne angiver, at der er 51-100 pct. sandsynlighed for, at de efter endt uddannelse søger beskæftigelse i privat praksis. Og 14 pct. af speciallægerne angiver, at der er 76-99 pct. sandsynlighed for, at de vil søge beskæftigelse uden for den regionale psykiatri inden for de næste tre år, mens 10 pct. på samme spørgsmål svarer med 100 pct. sandsynlighed.

Det er et stort problem, siger formand for Yngre Læger, Helga Schultz.

»Det er forstemmende, at der ikke er sket forbedringer. Det er et komplekst problem, men de manglende forbedringer skyldes først og fremmest, at psykiatrien ikke er politisk prioriteret. Der har længe manglet ressourcer, og vi venter nu på tredje år på den lovede psykiatriplan,« siger Helga Schultz.

Mangler flere speciallæger

I Yngre Læger har de store forhåbninger til, at 10 årsplanen for psykiatrien både ser på, at der uddannes speciallæger nok, og at ressourcerne følger med til et løft at psykiatrien, så den kommer på linje med det øvrige sundhedsvæsen.

»Vi har simpelthen ikke fået uddannet nok psykiatere, og det kunne vi godt tænke os, at der blev lagt en langsigtet strategi for. Der er efterhånden en god besættelsesprocent på HU-forløbene, og vi er nødt til at kunne hive mange flere ind i specialet,« siger Helga Schultz.

I et høringssvar i forbindelse med dimensioneringsplanen for de kommende år, havde Dansk Psykiatrisk Selskab budt ind med, at der skulle oprettes 80-85 HU-forløb årligt, og i den netop offentliggjorte dimensioneringsplan for 2022-23 har Sundhedsstyrelsen beregnet hhv. 63 og 69,5.

Brug for vidensdeling

Allerede nu er der også meget at tage fat på i ude på afdelingerne, siger Helga Schultz.

»Vores undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem et godt uddannelses- og arbejdsmiljø og sandsynligheden for at forsætte sit arbejdsliv i psykiatrien. Derfor skal der laves en målrettet indsats med til at skabe afdelinger, hvor læger og yngre læger har lyst til at blive. Det kan godt betale sig at investere i god uddannelse. Det kræver selvfølgelig, at der er speciallæger nok til at supervisere og lære fra sig, og det er en del af problemet i psykiatrien,« siger Helga Schultz.

Hun peger på, at vidensdeling af, hvad man allerede gør, som fungerer godt, kan være en del af løsningen, og den del behøver ikke at vente på Christiansborg.

»Politikerne bliver nødt til at forstå, at der skal uddannes flere speciallæger, og at psykiatrien virkelig har brug for en saltvandsindsprøjtning. Men mens vi venter på, at der bliver uddannet flere speciallæger, er det virkeligt værd at bruge kræfter på, hvordan vi sikrer bedre uddannelsesmiljøer. Og der kunne man godt være bedre til at lade sig inspirere af hinanden, og dele det, der fungerer godt, så vi bedre kan holde på dem, der vælger psykiatrien til,« siger Helga Schultz.