Ny test skal give et mere præcist billede af prostatakræft

Forskere fra Aarhus Universitetshospital arbejder på at udvikle en ny test, der kan genkende forandringer i gen-reguleringen hos mænd med prostatakræft. Håbet er, at testen med stor præcision kan identificere sygdom og f.eks. i fremtiden anvendes til at udpege mænd med restsygdom og tilbagefald.