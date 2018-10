Lungepatienterne står ifølge ny rapport fra Etisk Råd i skyggen af kræftindsatsen

Betalingsviljen i forhold til at give patienterne et ekstra kvalitetsleveår er den dobbelte for kræftområdet i forhold til f.eks. lungeområdet. De store økonomiske investeringer i kræft fortrænger vigtige indsatser for KOL og andre lungesygdomme, advarer Etisk Råd.