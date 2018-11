Et nyt, europæisk studie viser, at CT-scanning af rygere kan sænke dødeligheden ved lungecancer. Det er længe ventede resultater, siger professor.

Et nyt europæisk studie viser, at man kan sænke lungecancer-dødeligheden for rygere ved at screene med en CT-scanning. Studiet er præsenteret på en international konference om lungecancer (pdf) i Toronto. Det glæder professor og overlæge for Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Gentofte Hospital Stig Egil Bojesen, da det betyder, at lægerne fremadrettet vil kunne arbejde proaktivt […]