PARIS (Dagens Medicin) – Et tiltagende antal lægemidler giver risiko for lungeskader i form af interstitielle lungesygdomme. Men der mangler diagnostiske værktøjer til at vurdere, om det er lægemidlet eller sygdommen, der er årsag til en forværring, og biomarkører til at vurdere, om det er på tide at stoppe behandlingen før der sker uoprettelig skade, […]