Lose vil give samarbejde i Danske Regioner et serviceeftersyn

Stephanie Lose (V) er som formand for Danske Regioner klar til at gribe fat i de mange udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Det vil hun gøre ved at være en inddragende formand og ændre samarbejdet internt.

Overvældende og meget stolt. Sådan beskriver Stephanie Lose (V) det, at hun nu har et flertal bag sig, som støtter hende som formand for Danske Regioner. Den vestjyske politiker glæder sig meget til at skulle være regionernes førstedame. »Det danske sundhedsvæsen står over for en række udfordringer de kommende år. Det betyder, at der er […]