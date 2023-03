På et ekstraordinært regionsrådsmøde har et enigt regionsråd peget på Bo Libergren som fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark. Han overtager ansvaret, mens Stephanie Lose (V) er indtrådt som fungerende økonomiminister. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Bo Libergren har været medlem af regionsrådet, siden rådet blev oprettet i 2007. I den nuværende valgperiode sidder Bo Libergren som formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen. Den fungerende regionsrådsformand siger: »Jeg er glad for opbakningen fra hele regionsrådet. Det er midlertidigt,...