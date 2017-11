Astman undrer sig over Radikales valg af Lose

Radikale Venstre har forhandlet på skrømt, mener Ulla Astman. Hun mener ikke, at Radikale har været ordentlige i forløbet, og at valget af Lose er mangel af respekt for valgresultatet.

Radikale Venstre sad med det afgørende mandat, der enten kunne sikre Venstres Stephanie Lose eller Socialdemokratiets Ulla Astman formandsposten for Danske Regioner. Onsdag meddelte De Radikale, at Stephanie Lose var deres førstevalg som formand. Et valg der i høj grad ærgrer Ulla Astman.

»Jeg kan ikke andet end konstatere, at Radikale har forhandlet på skrømt. Det plejer ikke at karakterisere dem at forhandle på denne vis, men det må jeg tage til efterretning, at det gør de så,« siger hun.

Ulla Astman beskriver et forhandlingsforløb, hvor der stadig foregik forhandlinger mellem Socialdemokratiet og Radikale indtil to timer før Radikales udmelding i pressen om, at de pegede på Lose.

»De lod os ikke forstå, at de var i så tæt dialog med den anden side. Det gav os reelt set ikke nogen muligheder. Jeg undrer mig over De Radikale, som, jeg ellers synes, plejer at være ordentlige i de forløb, jeg har haft med dem. Det kan jeg dog ikke karakterisere dette forløb som,« siger hun.

Ulla Astman fortæller, at de i Socialdemokratiet også har tilbudt De Radikale en lang række poster, men hun vil ikke forklare mere specifikt, hvilke konkrete poster de blev tilbudt.

Mangel på respekt for vælgerne

Ulla Astman ville ellers karakterisere samarbejdet mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre som have værende godt de seneste fire år.

»Jeg kan derfor ikke se det her som andet end noget, der har med noget andet end regionerne at gøre. Jeg kan ikke se det som andet end en del af det nationalpolitiske spil. Det afspejler noget omkring klimaet på Christiansborg, og det må også have haft en afsmittende effekt på det endelig valg,« siger den nordjyske regionsrådsformand.

Det er ikke fordi, Ulla Astman ikke har respekt for Stephanie Lose som formand for Danske Regioner, men hun ser den radikale handling som en, der ikke respekterer valgresultatet.

»Det, at man vælger at konstituere sig på den måde, synes jeg, er mangel på respekt for de partier, der har fremgang. Alt andet lige, så er det mit parti, der har haft fremgang ved dette valg. Venstre er gået tilbage, og det undrer mig, at man så peger på en Venstre-formand. Det er mangel på respekt for vælgerne.«

Nu skal Danske Regioner i arbejdstøjet

Nu går Socialdemokratiet efter at få det bedst mulige resultat efter de nuværende vilkår, hvor Ulla Astman mener, at det er naturligt, at partiet først og fremmest får næstformandsposten.

»Man kan altid kigge tilbage og tænke, at man skulle have spillet anderledes. Det nytter ikke så meget nu. Vi vil selvfølgelig også lave vores analyser af forløbet og tage det med i bagagen. Nu drejer det sig om at kigge fremad og prøve at sikre et så godt resultat som muligt,« siger hun og fortsætter:

»Stephanie har tilkendegivet, at hun vil lave et bredt samarbejde, og det lyder fornuftigt. Det ville vi også have gjort, for det er jo en konsensusforening, vi har i fællesskab. Derfor drejer det sig for mig at se om at kigge fremad og få lavet en konstitueringsaftale på de øvrige poster, så vi kan få Danske Regioner i arbejdstøjet, så vores fælles forening kommer godt videre.«

Forhandlingerne kommer til at påvirke Ulla Astman i et stykke tid.

»Det her skal godt nok lige bearbejdes en lille smule, før vi kan få et bredt samarbejde, og der er da nogle, jeg stoler mere på end andre. Men vi har en fælles opgave, som ligger oven over alt, og det er at sikre Danske Regioner de bedst mulige betingelser, og det er også i den tråd, jeg går til arbejdet på. Jeg har ikke tænkt mig at svigte hverken min egen region eller regionernes interesser på baggrund af personspil. Der er nogle ting, der vigtige end en enkelt person,« siger hun.