Avancerede terapier kan formentlig sænke menneskers aldringshastighed

Aldringsforsker Morten Scheibye-Knudsen ser et stort potentiale i de avancerede terapier, når det kommer til muligheden for at sænke hastigheden på menneskers aldring. Det er allerede muligt at forlænge livet for mus med 20 pct., og det bliver interessant at se, om det også kan overføres til mennesker, siger han.