For patienter med ikke-iskæmisk hjertesvigt med pumpefunktion under 40 pct. kan hverdagen være svær at komme igennem. Hjertet kan simpelthen ikke følge med, og for mange betyder det også, at de er røget ud af arbejdsmarkedet. I dag modtager denne gruppe patienter hjertemedicin, men det er ofte ikke nok, og så står mange patienter over for de sidste udveje, der er eksperimentel behandling eller hjertetransplantation. Nu viser et nyt dansk pilotforsøg, at stamcelleterapi muligvis kan gøre noget for denne patientgruppe...