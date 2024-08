Der blæser nye vinde over behandlingslandskabet for en lang række sygdomme, som vi til dato har haft svært ved at gøre noget ved. De vinde kommer fra de avancerede terapier som genterapier, celleterapier og vævsterapier, der har vist sig i stand til helt at kunne kurere sygdomme, som læger har været hjælpeløse over for før i tiden. Med de nye vinde blæser der også nye problemer ind på verdens hospitaler, og et af de problemer er, at det ikke er...