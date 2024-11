Da man allerede i 1996 i Sverige ved Karolinska Universitetssjukhuset etablerede GMP-produktion til ATMP’er, tog man favntag om fremtiden ved at lægge fundamentet til noget, som alle europæiske lande i dag har behov for, men som bestemt ikke alle har. De første trin, der blev taget for næsten 30 år siden, har i dag udviklet sig til det nationalt førende center for ATMP, Karolinska ATMP Centre. Mange lande rundt om i verden ser lige nu på muligheden for også at...