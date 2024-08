Region Midtjylland i kovending: Læge skal alligevel ikke overtage 1.600 patienter

Først meldte Region Midtjylland ud, at 1.600 borgere i Skjern får ny læge 1. oktober. Nu viser det sig, at lægen slet ikke har ret til at praktisere inden for overenskomsten. »Vi er ærgerlige over forløbet,« lyder det fra Region Midtjylland.