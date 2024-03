Det er muligt for mange patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) at indstille behandlingen med tyrosinkinasehæmmere (TKI), uden at sygdommen udvikler sig igen. Det kan blandt andet give unge kvinder mulighed for at gennemgå en graviditet, mens andre patienter kan slippe for at skulle være i livslang behandling. For halvdelen af patienter, der forsøger et behandlingsstop med en TKI, betyder et stop med medicinen dog, at sygdommen udvikler sig igen, og at de må tilbage på behandlingen. Det er opmuntrende,...