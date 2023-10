Hvorfor skal det være så svært at blive læge i provinsen?

Yngre læger klandres ofte for ikke at ville tage uddannelsesstillinger i provinsen. Men nogle vil faktisk gerne, de kan bare ikke. For selv om sygehuse i landets randområder har massive problemer med at rekruttere, er videreuddannelsen organiseret som et forhindringsløb, der i mange tilfælde tvinger lægerne væk fra periferien.