DEBAT: Når Anders Kühnau mener, at læger er nogle, der skal fordeles, og deres vej til at blive speciallæger skal strammes op og begrænses, er det desværre et forældet syn på læger fra driftsherreside, mener Camilla Rathcke.

Forleden kunne man i Jyllands-Posten læse nogle meget sigende udtalelser fra Danske Regioners formand, Anders Kühnau (S). For at løse lægedækningsproblemerne mener han, at »Vi er nødt til at dirigere de kommende speciallæger derhen, hvor der er størst mangel.«

Men han nøjes ikke med at ville ‘dirigere’.

Nej, i løbet af ganske få linjers tekst i en avisartikel får læserne at vide, at læger er nogle, der skal fordeles, og deres vej til at blive speciallæger skal strammes op og begrænses. For at slå hovedet på sømmet giver han også udtryk for, at der først skal skrues op for antallet af hoveduddannelsesstillinger, når man har fået besat hoveduddannelsesforløbene i de områder og i de specialer, hvor der er mangel og mest brug for det.

Fakta er, at vi i Danmark mangler 2.000 speciallæger på tværs af specialer. Mindst. Så selvfølgelig skal vi sikre, at flere læger – alle læger – kan blive speciallæger. Ellers bliver manglen jo ikke løst.

Men nej Anders Kühnau, læger er ikke legoklodser, man bare kan flytte rundt med. Det burde være indlysende, men al den snak om at dirigere og fordele viser desværre et forældet syn på læger fra driftsherreside.

Derfor er det godt, at Yngre Lægers forperson Wendy Sophie Schou har givet svar på tiltale og blandt andet efterlyser, at regionerne vågner op og tager deres rekrutteringsopgave seriøst.

En bagvendt logik

I andre brancher ved man godt, at en rekrutteringskrise kræver handling, og at man derfor bør føre en håndholdt rekrutteringsindsats, som hun skriver i samme avis.

Jeg er 100 pct. enig med Wendy Sophie Schou: Regionerne skal selv tage ansvar. Det gør man visse steder med succes, mens andre sidder på hænderne. Ingen nævnt, ingen glemt

Samtidig er jeg også nødt til at slå fast, at Danske Regioner her bruger en besynderlig bagvendt logik. Hvis bare der uddannes for få speciallæger, så er vi sikre på, vi nok skal dække speciallægemanglen i de regioner og specialer, der mangler i dag. Goddag, mand, økseskaft.

Den logik er en stærk kandidat til den omvendte Cavling, som Jonatan Spang uddeler i DR’s satireprogram ‘Tæt på sandheden’.

200 ekstra speciallæger årligt

Fakta er, at vi i Danmark mangler 2.000 speciallæger på tværs af specialer. Mindst. Så selvfølgelig skal vi sikre, at flere læger – alle læger – kan blive speciallæger. Ellers bliver manglen jo ikke løst.

Til juni offentliggør Sundhedsstyrelsen den dimensioneringsplan, der fastlægger, hvor mange læger der får mulighed for at videreuddanne sig til speciallæger 2026-2030. Den plan skal øge antallet af speciallæger betragteligt, så patienterne kan få bedre adgang til specialiseret lægehjælp i alle egne og alle dele af sundhedsvæsenet. Det kræver, at man ret hurtigt når op på at videreuddanne 200 ekstra speciallæger årligt i forhold til i dag.

Derfor vil jeg opfordre regeringen og aftalepartierne bag reformen til at se bort fra Danske Regioners ’legoklods-logik’. For uden markant flere speciallæger kommer sundhedsreformen ikke i mål med en bedre lægedækning.