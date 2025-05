Lægemiddelstyrelsens nylige analyse om fordele og ulemper ved at indføre generisk ordination undervurderer potentialet. Det er en skam, for der kan rent faktisk frigøres ressourcer i sundhedsvæsenet med generisk ordination, samtidig med at patientsikkerheden kan styrkes.

Lægemiddelstyrelsens analyse går galt i byen, fordi den beskriver en model, hvor det forudsættes, at lægen fortsat skal angive dosis, styrke, lægemiddelform og pakningsstørrelse. Men styrelsens model for generisk ordination er alt for snæver, og konklusionen i analysen er baseret på en løsning, hvor den generiske ordination alene består i, at lægen kan vælge at ordinere et lægemiddel på det generiske navn i stedet for, som i dag, på handelsnavnet.

Det betyder, efter Lægeforeningen og Apotekerforeningens opfattelse, at man ikke vil kunne opnå de fordele, der er ved generisk ordination i bredere forstand, fordi man bruger en skæv model til at analysere. Eller sagt på godt dansk: Lægemiddelstyrelsen sætter kikkerten for det blinde øje.

I dag er det sådan, at læger bruger meget tid på at give detaljerede oplysninger om lægemidlernes handelsnavne, styrke og pakningsstørrelse i Det Fælles Medicinkort, når de ordinerer et lægemiddel til en patient. Hvis Lægemiddelstyrelsen i sin analyse i stedet havde taget udgangspunkt i en bredere definition af generisk ordination, hvor læger f.eks. ikke skulle tage stilling til pakningsstørrelser, men alene skulle forholde sig til aktivstof i lægemidlet, dosis og behandlingens varighed, ville læger kunne bruge den frigjorte tid til gavn for patientbehandlingen.

Status quo

I en tid med massiv mangel på speciallæger er det endnu mere vigtigt at bruge de begrænsede ressourcer klogt, og hvis man skal mindske tids- og ressourcebrug hos læger, er det nødvendigt at begrænse de oplysninger, som læger skal notere ved ordination.

Lægeforeningen opfordrer til, at Lægemiddelstyrelsen ser bredere på mulighederne for at indføre generisk ordination i Danmark

Hvis apoteket kan udlevere medicin direkte ud fra lægens aktuelle ordination i Det Fælles Medicinkort, så slipper lægen for også at skulle udstede og løbende slette eller forny recepter på bestemte pakninger med bestemte handelsnavne. Og patientsikkerheden styrkes, fordi patienten ikke risikerer at indløse gamle recepter ud fra uaktuelle ordinationer.

Hvis det er det generiske navn og ikke skiftende handelsnavne, der ses i Det Fælles Medicinkort, vil kommunikationen i sundhedsvæsenet blive endnu mere entydig og sikker.

Lægemiddelstyrelsen angiver i analysen, at deres valgte model for generisk ordination er baseret på hensynet til patientsikkerheden. Denne argumentation er, efter Lægeforeningen og Apotekerforeningens opfattelse, ikke overbevisende. Argumentationen hviler i høj grad på antagelser, der ikke bliver underbygget. Det er svært at bruge til noget, når argumenterne ikke ledsages af tydelige belæg og en underbygget analyse.

Lægemiddelstyrelsens model lægger sig meget tæt på status quo, og derfor ender deres konklusion også med at være, at den skitserede model for generisk ordination ikke vil give mærkbare fordele. Den konklusion er, af logiske årsager, også svær at bruge til noget.

Kvik-recept kan være en start

I praksis betyder Lægemiddelstyrelsens snævre model for generisk ordination, at patienten stadig skal retur til lægen, hvis apoteket ikke ligger inde med den ordinerede pakningsstørrelse. En forretningsgang, der vil være til gene for både patient, apotek og læge. Hvis apoteket i stedet sammen med patienten kan vælge den mest hensigtsmæssige pakning blandt de tilgængelige, som opfylder lægens ordination, vil en meget stor del af restordreproblemerne kunne løses direkte på apoteket uden unødigt ressourceforbrug.

I dag er Danmark et ud af fire europæiske lande, der endnu ikke har generisk ordination. Apotekerforeningen og Lægeforeningen opfordrer til, at Lægemiddelstyrelsen ser bredere på mulighederne for at indføre generisk ordination i Danmark, og til at indhente viden og erfaring fra flere europæiske lande. Det kunne jo være, at man havde overset noget.

Både Lægeforeningen og Apotekerforeningen har klart peget på de fordele, der er ved at indføre generisk ordination. Det burde give stof til eftertanke, når fagligheden på området tydeligt kan udpege fordele, som styrelsen ikke har åbnet øjnene for.

Hvis man endnu ikke er helt klar til at tage det fulde skridt med generisk ordination i bredere forstand, ville et passende første skridt være at starte med at indføre den såkaldte kvik-recept, hvor lægen kan beslutte, at apoteket må udlevere direkte på baggrund af ordinationen i Det Fælles Medicinkort i hele behandlingens varighed – hvor ordinationen så passende også kunne være på generisk navn frem for på handelsnavn.