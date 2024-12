DEBAT: Lægeforeningen mener grundlæggende, at alle fødende og deres familier skal have den hjælp, de har behov for, men behovet skal vurderes ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

De rettigheder vi har i det danske sundhedsvæsen, fungerer efter devisen, alle skal have de sundhedstilbud, de har brug for.

Men i et presset sundhedsvæsen er vi nødt til at være ekstra fokuserede på at se rettigheder gennem en prioriterings-prisme, som handler om, at alles reelle behov ikke er ens, og derfor er ekstra rettigheder – og slet ikke til alle – ikke altid løsningen. Det gælder også retten til to dages indlæggelse for alle fødende.

I disse dage diskuterer politikerne på Christiansborg, om flergangsfødende skal sikres to dage i hospitalets barselsseng. Lægeforeningen mener grundlæggende, at alle fødende og deres familier skal have den hjælp, de har behov for – men behovet skal vurderes ud fra en sundhedsfaglig vurdering, ikke ud fra en fastlagt rettighed til en bestemt længde indlæggelse.

Faglig vurdering

Fødsler er meget forskellige. Nogle forløber helt ukompliceret, mens andre kræver særlig opmærksomhed og længere indlæggelse. Derfor har vi i Danmark allerede et system, hvor sundhedspersonalet vurderer, hvad den enkelte fødende har brug for.

Hvis der nu bliver indført en ret til to dages indlæggelse for alle fødende, ender vi derfor med at skyde gråspurve med kanoner på fødegangene.

Lad os sikre, at vores sundhedsvæsen prioriterer sundhed frem for symbolpolitik.

Politikernes intention er at sikre fødende en god oplevelse, med den støtte og tid, der er nødvendig. Mens intentionen er at skabe et mere retfærdigt system, bliver endemålet desværre at tage ressourcer fra de fødende, som virkelig har brug for ekstra støtte, og fra andre grupper af patienter i sundhedsvæsenet.

Et nulsumsspil i et presset sundhedsvæsen

Når vi diskuterer rettigheder i sundhedsvæsenet, skal vi huske, at ressourcerne er begrænsede. En ny ret til to dages indlæggelse for alle fødende vil samlet betyde 120.000 sengedage om året. Det svarer til, at alle hospitalssenge i Danmark i ti dage om året bliver brugt af nybagte mødre. Det vil unægtelig betyde færre ressourcer til en anden patientgruppe.

Samtidig kæmper vi med mangel på personale. I en ny undersøgelse fra Lægeforeningen peger mere end halvdelen af befolkningen på personalemangel som et af de vigtigste områder, politikerne skal prioritere i sundhedsvæsenet.

Derfor må spørgsmålet til politikerne alt andet lige være, hvilke patienter skal nedprioriteres, hvis nybagte mødre, som for langt de flestes vedkommende tilmed er raske borgere, skal tildeles flere rettigheder?

Prioriteringer kræver mod

Debatten om rettigheder i sundhedsvæsenet handler i bund og grund om prioriteringer. Vores undersøgelse viser, at to ud af fem danskere – dvs. 40 procent af de adspurgte – er pinligt bevidste om, at det er uundgåeligt, at hvis nogle patienter får flere rettigheder, så vil andre få færre, hvis vi skal sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen fremadrettet. Samme erkendelse kunne man efterlyse fra politisk side.

Hvis vi skal sikre, at alle patienter får den behandling, de har brug for, må vi fokusere på, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt. Det betyder ikke flere universelle rettigheder, men bedre faglige vurderinger og målrettede indsatser.

Lad os sikre, at vores sundhedsvæsen prioriterer sundhed frem for symbolpolitik. Det skylder vi både de fødende og resten af samfundet.