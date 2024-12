Jeg kan læse, at en lille sammenslutning af læger, som deltog på det lukkede medlemsarrangement i Køge med temaet aktiv dødshjælp og livets afslutning har en række indvendinger. Jeg vil prøve at adressere dem her i håb om, at de og andre interesserede får svar på, hvad Lægeforeningens hensigt var med arrangementet og bliver oplyst om vores holdning til emnet generelt. For det første er det en misforståelse, at Lægeforeningen ikke er for en åben debat om emnet aktiv dødshjælp,...